Из-за разгула стихии в Туапсинском районе ввели режим ЧС

Сильные ливни обрушились на Туапсинский район с вечера 11 июля и продолжали идти всю ночь. Из-за этого в ряде населенных пунктов поднялся уровень воды в реках и подтопило территории.

Из-за разгула стихии в муниципалитете произошли крупные аварии на объектах жизнеобеспечения, оказались повреждены инженерная инфраструктура и социальные объекты. Кроме того, нарушилось транспортное сообщение между населенными пунктами. В связи с этим в Туапсинском районе ввели режим «Чрезвычайная ситуация».

В муниципалитете уже начали устранять последствия наводнений. Для жителей Туапсинского района открыли горячую линию по вопросам ЧС по телефонам: 8 (86167) 2-42-12 и 8 (86167) 2-52-12.

«Аварийные службы в подтопленных населенных пунктах Туапсинского района уже приступили к восстановлению инженерных сетей. На месте задействованы более 100 человек и 22 единицы техники», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Читайте также: с вечера 11 июля в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. В результате реки вышли из берегов, подтопленными оказались 11 населенных пунктов. В 5 пунктах временного размещения находятся 57 человек. Люди обеспечены водой, питанием и теплыми вещами. Всего в районе 23 пунктов временного размещения почти на 7 тыс. человек.