В Краснодарском крае 131 человек погиб при пожарах, произошедших из-за выпивки

В краснодарском Доме журналистов 11 сентября прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Андрей Сахаров отметил, что по статистике жизнь пьющих людей в среднем сокращается на 10-15 лет. Кроме того, большинство несчастных случаев, аварий и пожаров происходят из-за пьяных людей.

«С начала года на Кубани произошли уже более 6,8 тыс. пожаров. Из них около 30% совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения. Погиб 131 человек, в том числе 7 детей», — рассказал замначальника отдела административной практики и дознания главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Денис Остапенко.

В свою очередь заместитель отдела исполнения административного законодательства Управления краевой Госавтоинспекции, подполковник полиции Дмитрий Бабич рассказал, что из-за пьяных водителей с начала года в Краснодарском крае произошло 248 ДТП.

«В результате погибли 77 человек, а 278 получили ранения. Чаще всего такие водители выезжают на встречную полосу, неправильно выбирают дистанцию, нарушают ПДД», — уточнил Дмитрий Бабич.

При этом с 9 по 15 сентября в крае проводят неделю, посвященную сокращению потребления алкоголя и связанной с ним смертности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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