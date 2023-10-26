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Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Краснодаре, ему дали 5 лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-nasmert-sbil-pensionerku-v-krasnodare-emu-dali-5-let-kolonii
Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Краснодаре, ему дали 5 лет колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Суд признал 38-летнего жителя Краснодара виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Установили, что пьяный мужчина ехал за рулем Hyundai по улице Сормовской. Он превысил скорость и напротив многоквартирного дома проехал на желтый сигнал светофора. Он не остановился перед стоп-линией и не снизил скорость, из-за чего сбил на переходе 66-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

С учетом тяжести преступления и наличия смягчающих обстоятельств виновнику аварии назначили 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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