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Грузовик насмерть сбил пешехода, идущего ночью по трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-nasmert-sbil-peshehoda-idushhego-nochyu-po-trasse-v-krasnodarskom-krae
Грузовик насмерть сбил пешехода, идущего ночью по трассе в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло 25 октября около полуночи в Усть-Лабинском районе на 52 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

Предварительно, 25-летний водитель грузового автомобиля «АФ» допустил наезд на пешехода, который шел по дороге. В результате происшествия мужчина-пешеход погиб на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе личность погибшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: следователи ищут очевидцев ДТП, в котором сбили двух подростков под Краснодаром. Авария произошла еще 29 августа около 22:00 на 4 км автодороги Южный подъезд к Краснодару между Новой Адыгеей и Яблоновским.

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