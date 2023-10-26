Грузовик насмерть сбил пешехода, идущего ночью по трассе в Краснодарском крае

ДТП произошло 25 октября около полуночи в Усть-Лабинском районе на 52 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

Предварительно, 25-летний водитель грузового автомобиля «АФ» допустил наезд на пешехода, который шел по дороге. В результате происшествия мужчина-пешеход погиб на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе личность погибшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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