В Краснодарском крае 13 сентября выявили 851 случай заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки в России заболели 44 тыс. 45 человек. Выздоровели 48 тыс. 187 пациентов, скончался 101 человек.

В Краснодарском крае заболел 851 человек, среди них 141 ребенок. За сутки выздоровел 1 тыс. 291 пациент, госпитализировали 191 заболевшего.

В Краснодаре выявили 322 случая, в Анапе — 75, в Белореченском районе — 73, в Новороссийске — 63, в Сочи — 51. В Ейском районе 34 новых случая, в Выселковском и Тимашевском — по 33, в Северском — 25, в Красноармейском — 22, в Тбилисском — 21, в Динском — 16, в Лабинском и Мостовском районах — по 11. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом.

За все время на Кубани выявили 312 тыс. 934 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5 тыс. 506. Выздоровели 290 тыс. 644 человека, скончались 11 тыс. 20 человек.

В стационарах лечение проходят 810 заболевших коронавирусом, на дому лечатся 10 тыс. 460 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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