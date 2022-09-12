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В Краснодарском крае 12 сентября выявили 801 случай заболевания коронавирусом

Общество
12.09.2022 12:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-12-sentyabrya-vyyavili-801-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 12 сентября выявили 801 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани за последние сутки заболел 801 человек, в том числе 111 детей. Самому старшему пациенту 96 лет, а самому младшему — 7 месяцев.

В России за этот период коронавирусом инфицированы 46 тыс. 488 человек. Умер 81 больной, выздоровели — 35 тыс. 660.

В Краснодаре заболели 315 человек, в Новороссийске — 43, в Крымском районе — 37, в Динском и Тбилисском — по 33. В Анапе заразился 31 житель, в Тимашевском районе — 30, в Ейском — 27, в Сочи — 25. В Красноармейском районе подтвердили 24 случая, в Геленджике — 22, в Кавказском и Мостовском районах — по 17, в Армавире — 16. В Калининском и Тихорецком районах по 15 заболевших, в Новопокровском — 14, в Приморско-Ахтарском — 13, в Белоглинском — 12, в Брюховецком и Ленинградском районах — по 11, в Темрюкском — 10. В Курганинском районе семь новых случаев, в Отрадненском — пять, в Славянском — четыре, в Кореновском — три, в Горячем Ключе и Каневском районе — по два, в Выселковском, Гулькевичском, Лабинском, Северском, Староминском, Усть-Лабинском и Щербиновском — по одному.

За все время пандемии подтверждено 312 тыс. 83 случая заболевания COVID-19. Из них 41 тыс. 788 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 491. Выздоровели 289 тыс. 353 пациента. Умерли 11 тыс. 20 человек.

В тяжелом состоянии на ИВЛ 13 жителей. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус — 12 тыс. 391 человек. Из них 10 тыс. 972 пациента с COVID-19 лечатся на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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