В Краснодарском крае 13 февраля выявили 90 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявили 11 тыс. 6 случаев заболевания. Госпитализировали 608 пациентов, выздоровели 6 тыс. 484 человека. Скончались 30 пациентов.

В Краснодарском крае заболели 90 человек. Больше всего случаев выявили в Краснодаре — 36 случаев. В Новороссийске и Сочи заболели по 9, в Геленджике — 7, в Тбилисском районе — 6, в Армавире — 5 человек. В остальных муниципалитетах выявили менее пяти заболевших или не выявили совсем.

Всего на Кубани за все время выявили 346 тыс. 868 случаев коронавируса. Выздоровели за все время 334 тыс. 544 человека, за последние сутки — 39. Умерли за все время 11 тыс. 150 пациентов, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировали.

В стационарах с подтвержденным диагнозом лечатся 210 заболевших, на дому — 964 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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