В Краснодарском крае 11 февраля зафиксировали 141 случай заболевания коронавирусом

Всего в России за сутки COVID-19 подтвердился у 12 тыс. 845 человек, впервые с 15 октября прошлого года. Выздоровели 8 тыс. 258 пациентов. Умерли 36 человек. Госпитализировали 1 тыс. 391 пациента.

На Кубани за сутки коронавирусом заразились 141 человек — 80 женщин и 61 мужчина в возрасте от 24 дней до 91 года. Выздоровели 96 пациентов. Госпитализировали 32 человек. С 5 февраля в регионе никто не умирал от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 34, Сочи — 14, а также Армавира и Новороссийска — по 10. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки зафиксировали менее 10 случаев заражения COVID-19.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находится 198 пациентов, еще 898 человек лечатся амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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