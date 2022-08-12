В Краснодарском крае 13 августа ожидаются сильные дожди и смерчи
Происшествия
12.08.2022 18:49
По прогнозу синоптиков, до конца суток 12 августа и в течение дня 13 августа на Кубани местами пройдет сильный дождь с градом, грозой и шквалистым усилением ветра.
На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над Черным морем.
В связи с непогодой в Краснодарском крае до 13 августа объявили штормовое предупреждение.
Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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