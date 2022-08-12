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В Краснодарском крае 12 августа выявили 826 новых случаев коронавируса

Общество
12.08.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-12-avgusta-vyyavili-826-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 12 августа выявили 826 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки болезнь выявили у 329 мужчин и 497 женщин в возрасте до 95 лет. В числе заболевших 63 ребенка, младшему — два месяца.

Больше всего зараженных в Краснодаре — 244 человек. В Сочи прибавилось 128 новых пациентов, в Новороссийске – 74. Еще 49 человек заразились в Анапе. В Туапсинском районе – 41, в Тимашевском – 34, в Ейском – 20. В остальных муниципалитетах выявили менее 20 заболевших.

С начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 270 тыс. 931 случай заражения COVID-19. Выздоровели 255 тыс. 969 человек. Скончались 10 тыс. 984 человека.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 4 тыс. 531 житель. В стационарах находятся 370 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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