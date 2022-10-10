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В Краснодарском крае 11 октября напишут «Всероссийский экономический диктант»

Общество
10.10.2022 17:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-11-oktyabrya-napishut-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant
В Краснодарском крае 11 октября напишут «Всероссийский экономический диктант»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Тема диктанта — «Сильная экономика — процветающая Россия!». Принять участие можно как очно, так и онлайн.

Чтобы проверить свои знания дистанционно, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Затем 11 октября с 5:00 до 22:00 подключиться с компьютера, смартфона или планшета. Написавшие диктант онлайн узнают свой результат сразу после тестирования.

Чтобы написать диктант очно, в регионе с 10:00 заработают спецплощадки. С их адресами можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Итоги опубликуют во вкладке «Результаты» на официальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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