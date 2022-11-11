Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае 11 ноября выявили 74 случая COVID-19

Общество
11.11.2022 11:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-11-noyabrya-vyyavili-74-sluchaya-covid-19
В Краснодарском крае 11 ноября выявили 74 случая COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердили у 40 женщин и 34 мужчин. Самому младшему из заболевших — 9 месяцев, самому старшему — 85 лет.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 21. В Новороссийске 12 заболевших, в Горячем Ключе — 4, в Сочи, Красноармейском и Белореченском районах — по 3. В остальных муниципалитетах выявили менее трех случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки выписали с выздоровлением 87 человек. В ковидных госпиталях Кубани находятся 104 пациента. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 821 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 10 ноября выявили 100 случаев заболевания коронавирусом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Новороссийске выпустили в лес косулю, застрявшую в камнях на пляже
  3. Житель Щербиновского района на кладбище обокрал машины на полмиллиона рублей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Краснодар 11 ноября окутал густой туман
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях