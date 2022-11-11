В Краснодарском крае 11 ноября выявили 74 случая COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердили у 40 женщин и 34 мужчин. Самому младшему из заболевших — 9 месяцев, самому старшему — 85 лет.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 21. В Новороссийске 12 заболевших, в Горячем Ключе — 4, в Сочи, Красноармейском и Белореченском районах — по 3. В остальных муниципалитетах выявили менее трех случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки выписали с выздоровлением 87 человек. В ковидных госпиталях Кубани находятся 104 пациента. Из них пятеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 821 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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