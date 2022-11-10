В Краснодарском крае 10 ноября выявили 100 случаев заболевания коронавирусом
Всего в России за сутки зафиксировали 5 тыс. 594 новых случая COVID-19. Выздоровели 7 тыс. 623 пациентов. Умерли 61 человек. Госпитализировали 1 тыс. 165 пациентов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 100 человек. Среди заболевших 66 женщин и 34 мужчины в возрасте до 87 лет. Выздоровели 145 пациентов. Госпитализировали 15 человек. За прошедшие сутки в крае никто не умер от COVID-19.
Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 37. В Сочи и Приморско-Ахтарском районе — по 7 заболевших, в Новороссийске и Староминском районе — по 5. В остальных муниципалитетах края за сутки выявили менее 5 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 100 пациентов. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 804 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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