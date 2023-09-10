В Краснодарском крае 10 сентября к 15:00 проголосовали 36,6%, избирателей

Об активности избирателей во второй день голосования на муниципальных выборах 10 сентября сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

По данным на 15:00 общая активность избирателей в Краснодарском крае составила 36,6%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во второй день голосования в Краснодарском крае открылись 766 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.