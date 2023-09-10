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В Краснодарском крае 10 сентября к 15:00 проголосовали 36,6%, избирателей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-10-sentyabrya-k-15-00-progolosovali-36-6-izbiratelej
В Краснодарском крае 10 сентября к 15:00 проголосовали 36,6%, избирателей
Фото пресс-службы администрации Краснодар

Об активности избирателей во второй день голосования на муниципальных выборах 10 сентября сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.

По данным на 15:00 общая активность избирателей в Краснодарском крае составила 36,6%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во второй день голосования в Краснодарском крае  открылись 766 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.

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