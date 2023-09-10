Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Михеев: жители Кубани до 14:00 могут подать заявление для голосования на дому

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/miheev-zhiteli-kubani-do-14-00-mogut-podat-zayavlenie-dlya-golosovaniya-na-domu
Михеев: жители Кубани до 14:00 могут подать заявление для голосования на дому
Фото "Кубань 24"

Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края Игорь Михеев рассказал о ходе голосования 10 сентября.

Михеев сообщил, что 10 сентября в 8:00 на Кубани открылись 766 избирательных участков.

«Добавился один участок в больнице Туапсе. По закону там проходит однодневное голосование именно в последний день. Так что 9 тыс. членов избирательных комиссий работают и ждут избирателей. Хочу обратить внимание избирателей, которые по объективным причинам не смогут прийти сегодня в последний день голосования. Они вправе до 14:00 подать заявление для организации для них голосования дома. Так называемое голосование вне помещения для голосования. Обращаю внимание, что после 14:00 заявления приниматься не могут», — рассказал Михеев корреспонденту «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 10:00 10 сентября общая активность избирателей на Кубани составила 26,7%.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
7 обидных стереотипов о женщинах
7 обидных стереотипов о женщинах
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях