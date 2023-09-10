Михеев: жители Кубани до 14:00 могут подать заявление для голосования на дому

Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края Игорь Михеев рассказал о ходе голосования 10 сентября.

Михеев сообщил, что 10 сентября в 8:00 на Кубани открылись 766 избирательных участков.

«Добавился один участок в больнице Туапсе. По закону там проходит однодневное голосование именно в последний день. Так что 9 тыс. членов избирательных комиссий работают и ждут избирателей. Хочу обратить внимание избирателей, которые по объективным причинам не смогут прийти сегодня в последний день голосования. Они вправе до 14:00 подать заявление для организации для них голосования дома. Так называемое голосование вне помещения для голосования. Обращаю внимание, что после 14:00 заявления приниматься не могут», — рассказал Михеев корреспонденту «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 10:00 10 сентября общая активность избирателей на Кубани составила 26,7%.