В Краснодарском крае 10 сентября к 15:00 проголосовали 13,5% избирателей
Политика
10.09.2023 15:56
Об активности избирателей во второй день голосования на муниципальных выборах 10 сентября сообщили в избирательной комиссии Краснодарского края.
По данным на 15:00 общая активность избирателей в Краснодарском крае составила 36,6%, сообщает Избирком Кубани в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», во второй день голосования в Краснодарском крае открылись 766 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.