Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 10 августа 470 тыс. человек на время остались без электричества

Происшествия
10.08.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-10-avgusta-470-tys-chelovek-na-vremya-ostalis-bez-elektrichestva
В Краснодарском крае 10 августа 470 тыс. человек на время остались без электричества
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15:00 в Армавире, Темрюке, Апшеронске, Кропоткине, Тихорецке, Кореновске и Краснодаре.

Из-за аварии 1 тыс. 356 трансформаторных подстанций оказались обесточены. Из-за этого около 470 тыс. человек и 308 социальных объектов на время остались без света.

В 16:00 энергетики выполнили необходимые работы для восстановления подачи электричества, сообщает пресс-служба «НЭСК-электросети».

В МЭС Юга уточнили, что 10 августа в 14:56 из-за противоаварийной автоматики отключилась линия Ростовская АЭС — Тихорецк. Подачу электричества полностью восстановили в течение часа.

Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. На Кубани местный житель во время строительства уличного туалета нашел меотское захоронение
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях