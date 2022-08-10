В Краснодарском крае 10 августа 470 тыс. человек на время остались без электричества

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 15:00 в Армавире, Темрюке, Апшеронске, Кропоткине, Тихорецке, Кореновске и Краснодаре.

Из-за аварии 1 тыс. 356 трансформаторных подстанций оказались обесточены. Из-за этого около 470 тыс. человек и 308 социальных объектов на время остались без света.

В 16:00 энергетики выполнили необходимые работы для восстановления подачи электричества, сообщает пресс-служба «НЭСК-электросети».

В МЭС Юга уточнили, что 10 августа в 14:56 из-за противоаварийной автоматики отключилась линия Ростовская АЭС — Тихорецк. Подачу электричества полностью восстановили в течение часа.

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