В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 33 улицы в Прикубанском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении двух подстанций поступило из ЕДДС Краснодара в 14:20.

Из-за повреждения кабельной линии отключились подстанции «ТГ-303» и «ТГ-305» в Прикубанском округе. Это повлекло отключение 59 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Азовской, Круговой, Кирпильской, Клеверной, Колосистой, Кубанской, Поливной, Придорожной, Снежной, Средней, Цветной, Заполярной, 1-й и 2-й Линии, Гагарина, Крымской, Темрюкской, Герцена, Каляева, Труда, Власова, Артиллерийской, Бабушкина, Брюсова, Власова, Воровского, Кропоткина, Рылеева, Урицкого, Передерия, Северной и Энгельса.

Точное время восстановления не уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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