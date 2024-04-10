В Краснодарском крае 10 апреля температура воздуха достигнет 25°С

По данным синоптиков, днем 10 апреля в Краснодарском крае осадков не ожидается.

В горах во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха местами в юго-восточных предгорных районах днем поднимется до 20…25°С, в горных районах — до 18°С.

На Черноморском побережье небо временами будет затянуто облаками, воздух днем прогреется до 22…24°С. Будет дуть восточный ветер с порывами до 12-14 м/с.

В Краснодаре дождей не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до 23…25°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.