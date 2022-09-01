В Краснодарском крае 1 сентября местами воздух прогреется до +37 °С
Общество
01.09.2022 08:43
Чрезвычайная пожароопасность сохранится на Кубани в начале сентября. Риск возгорания особенно высок в северо-восточных районах края и предгорьях Сочи. В 44 муниципалитетах ввели особый режим.
«Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня. Разводить костер можно на открытых площадках. Заметив начинающийся пожар, сообщите об этом по телефону 101», — сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.
Спасатели напомнили жителям о правилах поведения при сильной жаре: нужно носить светлую одежду, головной убор, пить больше воды и как можно меньше находиться на солнце.
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