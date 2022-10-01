В Краснодарском крае 1 октября коронавирус выявили у 679 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки COVID-19 подтвердили у 408 женщин и 271 мужчины в возрасте от 2 месяцев до 95 лет. В целом по России на 1 октября коронавирус выявили почти у 33,2 тыс. человек.

На Кубани больше всего заболевших в Краснодаре — 265 человек, в Сочи — 35, в Тимашевском районе — 31, в Новороссийске — 30, в Абинском и Кавказском районах — по 21. В других муниципалитетах менее 20 подтвержденных тестов за сутки.

В лабораториях Краснодарского края за весь период пандемии провели 7 млн 411 тыс. 699 исследований. Всего подтвердили 332 тыс. 800 случаев коронавируса. Выздоровели 316 тыс. 249 человек, скончались 11 тыс. 40 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 5855, сообщает краевой оперативный штаб.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас восемь человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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