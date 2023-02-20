В Краснодарском крае 1 марта включат сирены, предупреждающие об опасности
Общество
20.02.2023 09:29
В этот день с 10:40 до 12:00 по всему региону будут проводить плановую проверку рабочего состояния систем оповещения населения.
«Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!» — говорится в сообщении пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
После срабатывания сирен жителям нужно включить радиоканал «Радио России» или один из 10 общедоступных телевизионных каналов и прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края.
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