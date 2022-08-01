В Краснодарском крае 1 августа выявили 163 новых случая заражения COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 100 женщин и 63 мужчин в возрасте до 96 лет. Среди инфицированных двое детей, младшему 1 месяц. Умерших от COVID-19 за сутки не зафиксировано.

В Краснодаре 1 августа положительные тесты получил 41 житель, в Сочи заболели 22 человека, в Новороссийске — 20. В Туапсинском районе прибавилось 17 пациентов. Восемь новых случаев зафиксировали в Геленджике. Шесть инфицированных выявили в Анапе. По пять положительных результатов в Тбилисском, Курганинском, Кореновском районах.

В Армавире, Крымском, Тимашевском, Усть-Лабинском районах — по три новых случая. По два пациента с COVID-19 прибавилось в Темрюкском, Староминском, Славянском, Мостовском, Крыловском, Калининском, Ейском, Выселковском районах. В Белореченском, Кавказском, Новопокровском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Северском районах — по одному новому случаю.

В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились за все время 967 тыс. 717 человек. Среди них 38 тыс. 965 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 4 тыс. 683.

По данным министерства здравоохранения края, за весь период выздоровели 253 тыс. 572 пациента. В том числе за последние сутки — 112. Не удалось спасти 10 тыс. 980 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ пациентов нет.

За время пандемии на Кубани подтвердили 266 тыс. 165 случаев коронавируса. В стационарах края с подозрением на COVID-19 находятся 173 человека, все с подтвержденным диагнозом. Амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 2 тыс. 18 человек. В том числе 1 тыс. 440 жителей с COVID-19 — на дому. В лабораториях края провели 7 млн 160 тыс. 252 исследования, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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