В Краснодарском институте культуры прошло вручение портретов героев СВО

Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, организовано в рамках проекта по увековечиванию памяти «Лицо Победы».

Перед церемонией была представлена выставка из 65 портретов, созданных студентами КГИК, КубГУ и других учебных заведений.

«Раньше «Лицо Победы» художники рисовали участников Великой Отечественной войны. Сейчас, буквально в 500 км от нас, куется новая история, рождаются новые герои. Принято решение рисовать героев, имеющих Орден Мужества», — заявил начальник Новомихайловского территориального отдела территориального управления Лев Калустов.

Церемония завершилась «Парадом Героев» — через зрительный зал прошли члены семей погибших защитников с портретами сыновей, мужей и братьев, исполнивших свой воинский долг. Также семьи героев получили экземпляры книги, подготовленной в рамках проекта «Лицо Победы».

