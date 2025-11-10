Logo
В Новороссийске открыли мемориальную доску в честь Виктора Беззубова

В Новороссийске открыли мемориальную доску в честь Виктора Беззубова
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В городе-герое торжественно открыли мемориальную доску в память о Викторе Беззубове, погибшем при исполнении воинского долга.

На мероприятии присутствовали глава города, представители транспортной полиции, сослуживцы, юнармейцы и семья героя.

Виктор Беззубов посвятил многие годы службе, проявив себя как ответственный сотрудник и наставник молодежи. С 2022 года он выполнял обязанности гранатометчика в зоне специальной военной операции и погиб при освобождении Запорожской области.

За проявленный героизм и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

Читайте также: памятную доску первой на Кубани женщине-архитектору открыли в Краснодаре.

