В Новороссийске открыли мемориальную доску в честь Виктора Беззубова
Общество
10.11.2025 09:10
В городе-герое торжественно открыли мемориальную доску в память о Викторе Беззубове, погибшем при исполнении воинского долга.
На мероприятии присутствовали глава города, представители транспортной полиции, сослуживцы, юнармейцы и семья героя.
Виктор Беззубов посвятил многие годы службе, проявив себя как ответственный сотрудник и наставник молодежи. С 2022 года он выполнял обязанности гранатометчика в зоне специальной военной операции и погиб при освобождении Запорожской области.
За проявленный героизм и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.
