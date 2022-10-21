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В Краснодарском институте культуры прошел мастер-класс по росписи одежды

Культура
21.10.2022 08:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-institute-kultury-proshel-master-klass-po-rospisi-odezhdy
Видео канала «Кубань 24»

Его провела доцент кафедры дизайна Элина Мелоян.

В качестве вдохновения она обратилась к работам отечественных живописцев начала 20 века. Это Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Ларионов и Марк Шагал.

«Мы остановились на русском авангарде. Потому что это бесконечный источник вдохновения. Огромное количество художников. Это изделие, конечно же, станет авторским, то есть выполненном в одном, единственном экземпляре», — сказала доцент кафедры дизайна КГИК Элина Мелоян.

Многие из студентов решили дополнить существующие картины новыми деталями и цветами, вложить собственные переживания и эмоции. А некоторые даже отошли от стандартного силуэта футболки, показав себя подлинными дизайнерами по костюму.

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