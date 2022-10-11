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В Краснодаре 4 ноября стартует осенний маркет антиквариата и винтажа

Культура
11.10.2022 21:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-4-noyabrya-startuet-osennij-market-antikvariata-i-vintazha
В Краснодаре 4 ноября стартует осенний маркет антиквариата и винтажа
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Мероприятие пройдет с 4 по 6 ноября в краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь».

Подобные «барахолки» становятся местом встречи профессиональных антикваров с ценителями старины и дизайнерами.

В арт-центр можно будет принести любые старинные вещи. Во время осеннего маркета в «Бронзовой лошади» их бесплатно оценят профессиональные антиквары. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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