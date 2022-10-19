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В Краснодарском гериатрическом госпитале консультируют врачей по оказанию медпомощи пожилым больным

Общество
19.10.2022 12:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-geriatricheskom-gospitale-konsultiruyut-vrachej-po-okazaniyu-medpomoshhi-pozhilym-bolnym
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Гериатрические центры откроют во всех регионах России к 2024 году. Такие учреждения появятся в рамках нацпроекта «Демография». На Кубани такие уже работают.

Это краевой клинический госпиталь для ветеранов войн в Краснодаре. Здесь оказывают помощь пожилым людям с различными заболеваниями. Это проблемы сердца, зрения, нервной системы.

«В госпитале нахожусь лет 11, наверное. Но если бы не они, я бы уже давно на том свете была. Обслуживание прекрасное, лечение прекрасное, аппаратура теперь хорошая», — сказала пациентка Валентина Минаева.

В период пандемии коронавируса большое внимание уделяли здоровью легких. Лечение и реабилитация пожилых особенные. Многие пенсионеры по медицинским показаниям не привиты. Несмотря на востребованность такого направления как гериатрия, мест в госпитале достаточно.

«У нас гериатрическое отделение на 60 коек. Это самое крупное отделение в крае. Все остальные отделения у нас тоже специализированы на 60 коек, где-то на 80% находятся люди пожилого возраста», — рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.

Госпиталь возглавляет всю гериатрическую службу края. Здесь консультируют врачей по оказанию медицинской помощи пожилым больным.

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