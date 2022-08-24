В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всего в День знаний школы краевого центра примут свыше 183 тыс. школьников. Это на 7,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Об этом 24 августа сообщил глава городского департамента образования Алексей Некрасов.

«Ежегодно в Краснодаре увеличивается количество новых учебных заведений. В этом году у нас также появились новостройки — четыре новые школы. Пока это филиалы существующих образовательных учреждений, через год они получат свои номера и станут отдельными образовательными учреждениями. Все наши школы прошли процедуру приемки к 1 сентября. Подписаны соответствующие акты готовности», — рассказал Некрасов.

В общей сложности число первых классов в школах Краснодара — 648. В них зачислили порядка 23 тыс. человек. Одной из самых востребованных в этом году стала школа № 103 на улице Байбакова в Московском микрорайоне. Там сформировали 20 первых классов.

Отмечается, что в этом году число учеников снова превысило прошлогодние показатели. Так, в прошлом учебном году школы приняли 175,5 тыс. учеников. Среди них было 21,3 тыс. первоклассников.

В этом году 1 сентября первый звонок прозвенит в четырех новых школах. Откроются школы на 1 тыс. 875 мест на улице Конгрессной, на 1 тыс. 550 мест на улице Адмирала Крузенштерна, на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей и корпус на 250 мест школы № 86 в станице Старокорсунской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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