В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов
Всего в День знаний школы краевого центра примут свыше 183 тыс. школьников. Это на 7,5 тыс. больше, чем в прошлом году.
Об этом 24 августа сообщил глава городского департамента образования Алексей Некрасов.
«Ежегодно в Краснодаре увеличивается количество новых учебных заведений. В этом году у нас также появились новостройки — четыре новые школы. Пока это филиалы существующих образовательных учреждений, через год они получат свои номера и станут отдельными образовательными учреждениями. Все наши школы прошли процедуру приемки к 1 сентября. Подписаны соответствующие акты готовности», — рассказал Некрасов.
В общей сложности число первых классов в школах Краснодара — 648. В них зачислили порядка 23 тыс. человек. Одной из самых востребованных в этом году стала школа № 103 на улице Байбакова в Московском микрорайоне. Там сформировали 20 первых классов.
Отмечается, что в этом году число учеников снова превысило прошлогодние показатели. Так, в прошлом учебном году школы приняли 175,5 тыс. учеников. Среди них было 21,3 тыс. первоклассников.
В этом году 1 сентября первый звонок прозвенит в четырех новых школах. Откроются школы на 1 тыс. 875 мест на улице Конгрессной, на 1 тыс. 550 мест на улице Адмирала Крузенштерна, на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей и корпус на 250 мест школы № 86 в станице Старокорсунской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Читайте также: во всех школах Краснодарского края с 1 сентября начнут преподавать финансовую грамотность.
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
- Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
- В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»