Во всех школах Краснодарского края с 1 сентября начнут преподавать финансовую грамотность
С начала учебного года такие занятия предусмотрены для детей с первого по девятый класс. Об этом 24 августа сообщили на межведомственном совете в Краснодаре.
Составлением учебной программы занималось министерство экономики края совместно с Южным ГУ Банка России. Школьники научатся правильно составлять заявления и планировать семейный бюджет. Однако полноценный предмет вводить не планируют.
«Преподавание финансовой грамотности будет внедрено в уже существующие предметы, такие как математика, информатика, обществознание и география», — сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
В крае уделяют внимание финансовой грамотности не только в школах. Такие уроки проводят и для различных категорий взрослого населения. Это предприниматели, самозанятые, работники бюджетной сферы, а также пенсионеры и безработные.
«Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено более 33% жителей Кубани. То есть каждый третий житель края имеет информацию, какое финансовое поведение является грамотным или наоборот, какие риски возникают», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Такие просветительские проекты помогают защитить население от мошенников и финансовых пирамид. Кроме того, они предоставляют знания, позволяющие открыть свое дело.
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