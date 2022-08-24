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Во всех школах Краснодарского края с 1 сентября начнут преподавать финансовую грамотность

Экономика
24.08.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vseh-shkolah-krasnodarskogo-kraya-s-1-sentyabrya-nachnut-prepodavat-finansovuyu-gramotnost
Видео канала «Кубань 24»

С начала учебного года такие занятия предусмотрены для детей с первого по девятый класс. Об этом 24 августа сообщили на межведомственном совете в Краснодаре.

Составлением учебной программы занималось министерство экономики края совместно с Южным ГУ Банка России. Школьники научатся правильно составлять заявления и планировать семейный бюджет. Однако полноценный предмет вводить не планируют.

«Преподавание финансовой грамотности будет внедрено в уже существующие предметы, такие как математика, информатика, обществознание и география», — сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

В крае уделяют внимание финансовой грамотности не только в школах. Такие уроки проводят и для различных категорий взрослого населения. Это предприниматели, самозанятые, работники бюджетной сферы, а также пенсионеры и безработные.

«Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено более 33% жителей Кубани. То есть каждый третий житель края имеет информацию, какое финансовое поведение является грамотным или наоборот, какие риски возникают», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Такие просветительские проекты помогают защитить население от мошенников и финансовых пирамид. Кроме того, они предоставляют знания, позволяющие открыть свое дело.

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