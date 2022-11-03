В Краснодарский край прибыли уже свыше 10,5 тыс. жителей Херсонской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Большинство принимают отели Анапы. Сейчас там находятся порядка 8,8 тыс. человек. Еще 850 человек разместили в здравницах Темрюкского района, 800 — в Туапсе. Кроме того, 85 переселенцев находятся в Кабардинке.

Людей, прибывающих из Херсонской области на поездах, на вокзалах встречают волонтеры. Для тех, кто добирается в Краснодарский край на личных машинах с украинскими номерами через Крымский мост, консультации организовали на специальном посту.

По распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева во всех населенных пунктах, куда приезжают эвакуированные, работают информационные центры. Там им помогают оформить документы и дают консультации. В центрах работают сотрудники администраций, управления соцзащиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних и центра занятости, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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