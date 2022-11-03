Казаки из Краснодарского края отправили свыше 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гуманитарный груз направили жителям Донбасса и бойцам бригады «Кубань». В составе помощи продукты, вещи первой необходимости и технические средства.

Об этом 3 ноября сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Всего за неделю казаки собрали и направили на Донбасс свыше 25 т гуманитарных грузов для жителей и казаков-добровольцев из бригады «Кубань». Всего с момента начала спецоперации доставили более 530 т. Следующие партии гуманитарной помощи направим в ближайшее время», — сказал Власов.

Более 10 т гумпомощи передали представители Армавирского общества. В нее вошли вода, продукты питания, термобелье и сапоги, рисунки и письма от школьников. Кроме того, генераторы, бензопилы, тепловизоры и коптеры. Груз доставили в Мариуполь, Донецк, Горловку, Шахтерск и другие города Донбасса.

Казаки из Майкопа собрали 4 т груза. В том числе, теплые вещи, продукты, техсредства. Гуманитарную помощь отвезли в Новошахтинск, Луганск и Лисичанск.

Представители Тихорецкого общества отправили на Донбасс электрогенератор, автономное газовое оборудование, теплые вещи, средства гигиены, лекарства. Груз доставил районный атаман Андрей Аулов. Казаки Белоглинского общества во главе с атаманом Алексеем Яшкиным также отправили гумпомощь.

Казаки Новопокровского района посетили ЛНР. Они доставили туда теплые вещи, воду, продукты, лекарства и письма от школьников. Также гумпомощь доставили казаки Старовеличковского станичного казачьего общества и казаки Мостовского района. В том числе передали обмундирование и снаряжение. Средства собрали в рамках акции «Своих не бросаем». Их передал замглавы администрации района, атаман районного общества Сергей Родионов.

Кроме того, казаки поддерживают семьи добровольцев и мобилизованных. Им помогают в заготовке дров, покосе травы и подготовке участков к зиме. Школьники пишут письма военным и вместе с родителями собирают помощь для бойцов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: из Сириуса в новые регионы РФ отправили первую партию гуманитарного груза для детских центров.