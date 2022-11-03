Из Сириуса в новые регионы РФ отправили первую партию гуманитарного груза для детских центров
Общество
03.11.2022 09:47
Повезли медикаменты, теплую одежду, канцелярию, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости.
Эту гуманитарную помощь собрали за три недели. В сборе участвовали более 700 семей, десятки крупных и малых предприятий. Акцию организовал Федеральный образовательный центр «Сириус».
В ближайшие дни планируют отправить еще одну партию груза в социальные центры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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