Из Краснодара в госпиталь Горловки отправили в подарок два УАЗа «Буханки»

Видео канала «Кубань 24»

Такие машины очень востребованы медиками, они хорошо передвигаются по бездорожью. Перед тем, как отправить транспорт в ДНР, его перекрасили в маскировочные цвета, отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием.

На каждой машине написали «Горловке от Кубани». Также машины загрузили гуманитарной помощью. В ДНР подарок оценили.

— Огромное спасибо от военных Горловки за эти замечательные «Буханки». Спасибо огромное, моя любимая Кубань.

В этой патриотической акции приняли участие многие компании и жители региона.

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