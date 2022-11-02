Из Краснодара в госпиталь Горловки отправили в подарок два УАЗа «Буханки»
Общество
02.11.2022 12:02
Такие машины очень востребованы медиками, они хорошо передвигаются по бездорожью. Перед тем, как отправить транспорт в ДНР, его перекрасили в маскировочные цвета, отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием.
На каждой машине написали «Горловке от Кубани». Также машины загрузили гуманитарной помощью. В ДНР подарок оценили.
— Огромное спасибо от военных Горловки за эти замечательные «Буханки». Спасибо огромное, моя любимая Кубань.
В этой патриотической акции приняли участие многие компании и жители региона.
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