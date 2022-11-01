В Горячем Ключе собирают гуманитарную помощь для жителей новых регионов и военнослужащих

Видео канала «Кубань 24»

Сестры милосердия главного храма в Горячем Ключе взялись за спицы, чтобы связать носки участникам спецоперации на Украине. Их примеру последовали прихожане.

Первая партия в 100 пар носков из чистой шерсти уже готова.

«С этими носками хотим передать тепло матерей, нашу любовь, нашу защиту. В каждую пару носков мы вкладываем конвертик с пожеланиями и вот такой оберег с ладанкой», — сказала старшая сестра общества «Милосердие» Свято-Троицкого храма Горячего Ключа Екатерина Касьяненко.

«Начали мы с носков, с теплых вещей. Сейчас хотим продолжить вязать не только носки, но и перчатки, чтобы там руки не мерзли в зимнее время. И вот уже три недели прихожане в этом участвуют. И чему я очень рад, что не только прихожане храма, но и жители города вносят свою лепту», — рассказал протоиерей Свято-Троицкого храма Горячего Ключа Сергей Брусов.

Акцию назвали «Тепло матерей», но участвуют в ней и мужчины. Те, кто не вяжет, приносят пряжу и жертвуют средства. Главный храм Горячего Ключа также стал площадкой для сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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