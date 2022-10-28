В Краснодарский край прибыли свыше 9,3 тыс. жителей Херсонской области
Общество
28.10.2022 17:33
Большую часть прибывших, почти 8,5 тыс. человек, приняли отели Анапы. Еще 800 человек в настоящее время находятся в здравницах Темрюкского района и около 60 — в Геленджике.
Эвакуированных из Херсонской области, прибывающих поездами, встречают на вокзалах Кубани волонтеры. Людей, приезжающих в Краснодарский край на личных автомобилях через Крымский мост, консультируют на специальном посту.
В городах пребывания для переселенцев действуют информационные центры. В них людям помогают оформить документы, там работают специалисты администрации, соцзащиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних и центра занятости. В Анапе жителям Херсонской области вручают российские паспорта.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе еще 50 жителей Херсонской области получили паспорта РФ. Церемония прошла 27 октября в одном из ПВР города.
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