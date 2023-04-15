В Краснодарский край прибыл Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел 15 апреля в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Огонь доставили прямым спецрейсом из Иерусалима в Сочи. После согласования со всеми соответствующими службами огонь перевезли в аэропорт Краснодара специальным нерегулярным рейсом малой авиации.

Огонь передают представителям христианских церквей. Лампады развезут во все храмы края священнослужители епархий Кубанской Митрополии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 15 по 16 апреля во всех храмах Краснодара пройдут праздничные богослужения. Божественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Прямая трансляция литургии начнется 15 апреля в 23:45 в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть Пасхальную службу на можно будет на сайте «Кубань 24», в соцсетях, а также на RuTube.