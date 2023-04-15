Пасхальные богослужения в храмах Краснодара покажут в прямом эфире
Общество
15.04.2023 18:11
В ночь с 15 по 16 апреля во всех храмах Краснодара пройдут праздничные богослужения. Божественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
К началу Пасхальной службы в Свято-Екатерининский кафедральный собор ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима. Прямая трансляция литургии начнется 15 апреля в 23:45 в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Краснодар».
Также посмотреть Пасхальную службу на можно будет на сайте «Кубань 24», в соцсетях, а также на RuTube.
Прямые трансляции Пасхальных служб можно будет также посмотреть на страницах храмов в соцсетях. Список ссылок можно найти здесь.
Ссылки на страницы других храмов можно найти на сайте Екатеринодарской епархии РПЦ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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