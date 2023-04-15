Российская делегация получила частицу Благодатного огня для доставки в РФ
Общество
15.04.2023 15:25
В Иерусалиме 15 апреля в часовне в центре храма Гроба Господня сошел благодатный огонь.
Российская делегация получили частицу Благодатного огня и уже находится на пути в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь в Москву. В ночь с 15 на 16 апреля лампада с огнем будет доставлена в Россию.
Представители различных епархий РПЦ прибудут на встречу огня в аэропорт Внуково-3. Оттуда частицу Благодатного огня доставят в более, чем 50 городов страны, сообщает ТАСС.
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