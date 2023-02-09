В Краснодарский край 10 февраля придут ночные морозы до -18°C

По прогнозам синоптиков, 10 февраля на Кубани немного стихнет ветер, но температура продолжит опускаться.

В Краснодарском крае прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем в отдельных районах на юге края ожидается снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 11-13 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до -8°C …-13°C, в отдельных районах ожидается -13°C …-18°C. Днем температура воздуха составит -1°C …-6°C, местами в южной половине края воздух прогреется до +2°C. В горах ночью будет -13°C …-18°C, днем -6°C …-11°C.

На Черноморском побережье также обещают переменную облачность. Утром и днем местами пройдет снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

В Краснодаре 10 февраля прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер до 4–9 м/с. Ночью термометры покажут до -12°C, днем будет от -3°C до -5°C.

В ближайшие дни в краевой столице ожидается плавное повышение температуры до +5°C днем 12 февраля, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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