Непогода на Кубани не угрожает озимым посевам
Общество
09.02.2023 15:13
Снегопады в Краснодарском крае не представляют опасности для посевов озимых культур. По данным синоптиков, минимальная температура почвы в отдельных районах Кубани не опустилась ниже -6 °C.
Об этом 9 февраля сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Наличие снежного покрова предохраняет почву от выхолаживания, минимальная температура почвы на глубине 3 см составляет 0…-4 °C, в отдельных северо-западных районах при незначительной высоте снега — -6°C. Опасных и неблагоприятных условий для перезимовки зимующих культур не отмечалось», — сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.
Читайте также: по прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается сильный, местами ураганный ветер.
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