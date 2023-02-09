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Непогода на Кубани не угрожает озимым посевам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nepogoda-na-kubani-ne-ugrozhaet-ozimym-posevam
Непогода на Кубани не угрожает озимым посевам
Фото «Кубань 24»

Снегопады в Краснодарском крае не представляют опасности для посевов озимых культур. По данным синоптиков, минимальная температура почвы в отдельных районах Кубани не опустилась ниже -6 °C.

Об этом 9 февраля сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Наличие снежного покрова предохраняет почву от выхолаживания, минимальная температура почвы на глубине 3 см составляет 0…-4 °C, в отдельных северо-западных районах при незначительной высоте снега —  -6°C. Опасных и неблагоприятных условий для перезимовки зимующих культур не отмечалось», — сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: по прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается сильный, местами ураганный ветер.

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