Штормовое предупреждение об урагане продлили в Краснодарском крае
Общество
09.02.2023 07:21
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается сильный, местами ураганный ветер.
Местами на участке ожидается северо-восточный ветер с порывами 30–34 м/с, в отдельных районах ураган с порывами 35-38 м/с. Ночью и утром температура воздуха опустится до -5…-9 °С, днем до -3…-8 °С. Высота волн может достигать 1,3-2 м. Ожидается обледенение судов и парение моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели рекомендуют переждать сильный ветер дома, плотно закрыть окна, двери и вентиляцию, подготовить запас еды, воды и лекарств. На улице во время ураганного ветра нужно находиться как можно дальше от линий электропередачи, рекламных щитов и легких построек.
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