Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарских парках 1 июля из-за жары днем отключат аттракционы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskih-parkah-1-iyulya-iz-za-zhary-dnem-otklyuchat-attraktsiony
В Краснодарских парках 1 июля из-за жары днем отключат аттракционы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В связи с высокой температурой воздуха 1 июля с 12:00 до 16:00 работа аттракционов будет приостановлена.

В администрации краснодарских парков уточнили, что аттракционы в парках отключают в жару в соответствии с требованиями технической документации.

Жителей и гостей краевой столицы просят во время прогулок выбирать тенистые аллеи, избегать участков на открытом солнце, а также не забывать носить головные уборы, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

Читайте также: в Анапе и Туапсе 30 июня установлен новый температурный рекорд.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях