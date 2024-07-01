В Краснодарских парках 1 июля из-за жары днем отключат аттракционы

В связи с высокой температурой воздуха 1 июля с 12:00 до 16:00 работа аттракционов будет приостановлена.

В администрации краснодарских парков уточнили, что аттракционы в парках отключают в жару в соответствии с требованиями технической документации.

Жителей и гостей краевой столицы просят во время прогулок выбирать тенистые аллеи, избегать участков на открытом солнце, а также не забывать носить головные уборы, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

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