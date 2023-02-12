В Краснодаре ветеранов поздравляют «Фронтовые бригады»

Артисты творческих групп ДК выступают для ветеранов Великой Отечественной войны в день 80-летия освобождения Краснодара.

Творческие коллективы исполняют песни военных времен — «Катюшу», «День Победы», «Смуглянку». Таже зачитывают поздравление от администрации города, округов и городской Думы.

Концерты устроили уже для четырех ветеранов. Среди них была освободитель Кубани Галина Николаевна Вшивцева. «Фронтовые бригады» проложат поздравления в течение всего дня, сообщает пресс-служба мэрии.

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