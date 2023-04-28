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В Краснодаре Знамя героев сошьют из 23 тыс. лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-znamya-geroev-soshyut-iz-23-tys-loskutkov-s-imenami-uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny
В Краснодаре Знамя героев сошьют из 23 тыс. лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Площадь Знамени героев составит 9 на 12 метров. В День Победы знамя торжественно представят на Главной городской пощади.

Знамя будет состоять из лоскутков с именами героев Великой Отечественной войны. Полотно создают жители города, волонтеры, руководители и участники клубов декоративно-прикладного искусства муниципальных учреждений культуры.

Знамя героев будет состоять из 3 тыс. лоскутков.

«Этот проект поможет сохранить память о тех, кого уже нет в живых. Наша акция началась с 1 тыс. 500 имен, но потом присоединились все школы города. И в итоге полотно с именами участников Великой Отечественной войны будет состоять из 3 тыс. лоскутков красной ткани», — цитирует директора Информационно-методического центра Краснодара Дарью Семендяеву пресс-служба администрации Краснодара.

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