Кондратьев: Краснодарский край присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал об этом в своих соцсетях.
«Кубань присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В скверах, парках, площадях и других общественных местах волонтеры начали вручать символ Великой Победы. Мы гордимся нашими предками и нынешними героями, которые сражаются за свой народ и Отечество», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
На Кубани организатором акции «Георгиевская ленточка» выступает региональное отделение Волонтеров Победы. Впервые акцию провели в 2005 году. Ее главный слоган «Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь».
Акция проходит по всей России в память о воинах, погибших при защите Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 25 апреля жители и гости города смогут получить георгиевские ленты с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова. Волонтеры будут работать там до 9 мая.
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