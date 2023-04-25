Кондратьев: Краснодарский край присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал об этом в своих соцсетях.

«Кубань присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В скверах, парках, площадях и других общественных местах волонтеры начали вручать символ Великой Победы. Мы гордимся нашими предками и нынешними героями, которые сражаются за свой народ и Отечество», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На Кубани организатором акции «Георгиевская ленточка» выступает региональное отделение Волонтеров Победы. Впервые акцию провели в 2005 году. Ее главный слоган «Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь».

Акция проходит по всей России в память о воинах, погибших при защите Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 25 апреля жители и гости города смогут получить георгиевские ленты с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова. Волонтеры будут работать там до 9 мая.