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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lentochka-startuet-25-aprelya-v-krasnodare
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В столице Кубани с 25 апреля можно будет получить георгиевские ленточки по двум адресам.

Жители и гости города смогут получить георгиевские ленты с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова. Волонтеры будут работать там до 9 мая.

Ленточку можно повязать на одежду как символ памяти. Организаторы акции — краснодарское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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