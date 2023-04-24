Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля в Краснодаре

В столице Кубани с 25 апреля можно будет получить георгиевские ленточки по двум адресам.

Жители и гости города смогут получить георгиевские ленты с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова. Волонтеры будут работать там до 9 мая.

Ленточку можно повязать на одежду как символ памяти. Организаторы акции — краснодарское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: Георгиевская ленточка — символ воинской доблести с 250-летней историей.