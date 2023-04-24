Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля в Краснодаре
Общество
24.04.2023 21:55
В столице Кубани с 25 апреля можно будет получить георгиевские ленточки по двум адресам.
Жители и гости города смогут получить георгиевские ленты с 12:00 до 16:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова. Волонтеры будут работать там до 9 мая.
Ленточку можно повязать на одежду как символ памяти. Организаторы акции — краснодарское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» приурочена к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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