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В Краснодаре журналисты подготовили стикеры в Telegram ко Дню народного единства

Общество
03.11.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhurnalisty-podgotovili-stikery-v-telegram-ko-dnyu-narodnogo-edinstva
В Краснодаре журналисты подготовили стикеры в Telegram ко Дню народного единства
Фото t.me/ki_krd

День народного единства в России празднуют 4 ноября с 2005 года. В честь этого дня редакция газеты «Краснодарские известия» создала патриотичные стикеры для пользователей Telegram.

«Стикерпак, посвященный празднику, станет символом единства народов. Он будет актуальным не только 4 ноября. Редакция уверена — патриотичные стикеры дадут возможность без слов показать собеседнику в мессенджере, что наша сила — в единстве», — говорится в обращении газеты.

Скачать специальные стикеры ко Дню народного единства можно по ссылке.

Читайте также: в Краснодаре на колесе обозрения в Городском саду ко Дню народного единства запустят световое шоу.

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