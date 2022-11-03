В Краснодаре журналисты подготовили стикеры в Telegram ко Дню народного единства

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День народного единства в России празднуют 4 ноября с 2005 года. В честь этого дня редакция газеты «Краснодарские известия» создала патриотичные стикеры для пользователей Telegram.

«Стикерпак, посвященный празднику, станет символом единства народов. Он будет актуальным не только 4 ноября. Редакция уверена — патриотичные стикеры дадут возможность без слов показать собеседнику в мессенджере, что наша сила — в единстве», — говорится в обращении газеты.

Скачать специальные стикеры ко Дню народного единства можно по ссылке.

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