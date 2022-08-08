В Краснодаре живодеры до смерти избили бродячую собаку

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 6 августа во дворе одного из многоквартирных домов на Проспекте Чекистов.

Жильцы дома заметили мертвую собаку, решили, что ее отравили, и сообщили об этом в полицию.

Волонтеры отвезли собаку в ветеринарную клинику. Экспертиза показала, что собаку сильно избили и она скончалась от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято законное процессуальное решение», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника отделения по взаимодействию со СМИ УМВД Краснодара Алена Борисенко.

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