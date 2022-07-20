В Абинском районе мужчина изувечил свою собаку тяпкой

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Мужчина сильно избил тяпкой свою собаку, находящуюся на цепи. Он сломал ей челюсть и лапу.

Новороссийская зоозащитница Анастасия Хохленко узнала об этом и отправилась спасать пса. Когда она приехала, собака мучилась от боли в своей будке.

Девушка отвезла собаку в ветеринарную клинику. У животного диагностировали переломы, истощение, обезвоживание и инфекцию. На ее лечение она уже потратила около 10 тыс. рублей.

Зоозащитница дала псу кличку Дозор. Теперь его ждут две серьезные операции, на которые потребуется около 20 тыс. рублей. Девушка призналась, что этих денег у нее пока нет, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

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